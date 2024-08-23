Ортис признался, готов ли дать реванш Богачуку после классного боя

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Боксер Вирджил Ортис в равном поединке судейским решением одержал победу над украинцем Сергеем Богачуком. Несмотря на призывы дать реванш, американец не собирается делать этого.

«Я нанес больше ударов, мои удары были более эффективными. Я давил на него большую часть времени, а у меня серьезных проблем не было. Я считаю себя свои самым жестким критиком, и честно считаю, что добыл убедительную победу».

«Нокдауны? Первого вообще не было, а после второго я так разозлился, что сразу решил – ты от меня не уйдешь. Так что тут не о чем больше говорить, я иду дальше».

«Жду, какого соперника получу в следующем поединке», – сказал Ортис.

Ранее сообщалось, что Сергей может провести следующий бой в андеркарде поединка Усика и Фьюри.

Богачук все же проиграл Ортису. Но заставил замолчать десятки экспертов

sport.ua