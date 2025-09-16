Connect with us
Футбол

Тренер Арсенала рассказал, готова ли его команда выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Тренер Арсенала рассказал, готова ли его команда выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

    • Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос, готова ли его команда выиграть Лигу чемпионов.

    "Это не так просто. Вы очень хотите этого и стремитесь стать лучшими. Я чувствую, что у игроков есть желание становиться такими с каждым днем, и это является началом и концом, больше ничего контролировать не нужно.

    Нужно создать энергию и веру среди игроков, понимание и ощущение, что мы можем соревноваться с любым соперником, и, безусловно, у них это есть", – сказал Артета.

    Добавим, что "Атлетик" 16 сентября в рамках первого тура Лиги чемпионов сыграет против "Арсенала". Начало – в 19:45 по Киеву.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis