Тренер Арсенала рассказал, готова ли его команда выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета ответил на вопрос, готова ли его команда выиграть Лигу чемпионов.

"Это не так просто. Вы очень хотите этого и стремитесь стать лучшими. Я чувствую, что у игроков есть желание становиться такими с каждым днем, и это является началом и концом, больше ничего контролировать не нужно.

Нужно создать энергию и веру среди игроков, понимание и ощущение, что мы можем соревноваться с любым соперником, и, безусловно, у них это есть", – сказал Артета.