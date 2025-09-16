Аманда Анисимова: “Я не выиграла, значит, сделала недостаточно. Это реальность, и мне нужно это принять”

Американская теннисистка пообщалась с журналистами после поражения в финале US Open



Аманда Анисимова потерпела поражение в решающем матче на домашнем “мэйджоре” от лидера мирового рейтинга Арины Соболенко.

– Каково это – иметь поддержку таких трибун буквально в своих руках? Наверное, раньше это не ощущалось так, как сегодня. И добавил ли опыт последних двух месяцев еще больше жажды к теннису?

– Да, атмосфера была невероятная, и я старалась наслаждаться ею максимально, особенно во втором сете, когда начала возвращаться в игру. Болельщики очень поддерживали меня, и это действительно помогло оставаться в матче. Я была очень мотивирована и хотела дать себе лучший шанс в финале. Попасть в финал – это уже особое чувство, но пройти весь путь – это было бы осуществление мечты. Но да, конечно, я мотивирована и надеюсь, что смогу продолжать работать очень упорно, чтобы иметь больше шансов выходить во все новые и новые финалы.

– Я хотел спросить о чем-то, что, кажется, вы сказали в речи. Мне показалось, вы сказали: “Я сегодня недостаточно боролась за свою мечту”. Можете объяснить, что вы имели в виду? Потому что казалось, что вы боролись.

– Я не знаю. Просто чувствовала, что на протяжении всего матча я не показывала свой лучший теннис. В финалах я всегда очень нервничаю, и это то, над чем я стараюсь работать. Но я хотела бы играть более агрессивно. Она же играла невероятно – очень агрессивно и правильно во всем. Она действительно усложнила мне жизнь сегодня. Но да, я не выиграла, значит, я сделала недостаточно. Это реальность, и мне нужно это принять. Думаю, если бы я боролась еще больше, возможно, у меня было бы больше шансов. А сегодня я чувствовала себя больше в пассивной роли.

– Но у вас было значительно больше виннеров, чем у нее. Чувствовали ли вы, что именно вы диктуете игру и заставляете ее больше защищаться, чем она это делает обычно?

– Нет, совсем так не казалось. Я чувствовала, что меня постоянно подгоняли, и было очень трудно найти какой-либо ритм или ощущение игры. Конечно, я знала, что должна действовать более агрессивно, если хочу победить, но это было сложно. Сегодня я просто пыталась остаться в матче и найти способ усложнить ей игру. Но длинных розыгрышей почти не было, все заканчивалось очень быстро, поэтому было трудно. И я даже не замечала, что у меня было больше виннеров.

– Казалось, что вы чем-то расстроены во время подач, когда вы подбрасывали мяч… Это было из-за крыши или освещения? Что именно мешало?

– Я никогда не играла на этом корте днем с закрытой крышей. А там все было белое, и я просто не видела мяч. С разминки и на протяжении всего матча я чувствовала: это станет для меня проблемой. Я не знала, как приспособиться, потому что реально не видела мяч во время подачи. Это стало для меня огромным шоком, ведь я понимала: если не смогу держать подачу, то будет очень сложно оставаться в матче. Теперь я знаю об этом и смогу учесть на других турнирах, если снова случится такая ситуация. Но это меня сильно расстроило. Я совсем не ожидала этого, и поэтому сегодня мне было очень сложно подавать.

– Вы говорили об усталости. Чувствовали ли вы себя уставшей перед этим финалом?

– Нет, я чувствовала себя нормально. Конечно, была более нервной, но я многому научилась из предыдущего финала на Уимблдоне о том, как подходить к таким матчам. Я готовилась так, как будто каждый день должна пробегать марафон, и старалась быть максимально готовой. Тренировалась, даже преодолевая усталость, старалась делать все правильно, чтобы дать себе лучший шанс на победу. Но этого оказалось недостаточно. Хотя физически сегодня я чувствовала себя лучше.

– Раньше вы говорили о психологических тактиках, о майндфулнес. Расскажите, как это работает: в некоторых матчах получается, а в других – сложнее?

– Да, каждый матч отличается. Но я всегда стараюсь это практиковать: делаю упражнения на осознанность, стараюсь успокоить нервную систему, чтобы иметь энергию и позитивный настрой. Думаю, я сделала все, что могла в этом плане. К тому же, я каждый день в течение последних двух недель слушала, как мне говорили о Уимблдоне. Я пыталась все обратить в свою пользу. И, честно, сегодня было лучше, чем в предыдущем финале. Но матч был очень тяжелым, и соперница действительно усложнила мне игру. Это не значит, что я не делала все, что всегда делаю.

– Вы много раз играли против Соболенко. Было ли сегодня что-то новое в ее игре, что вас удивило? И еще: почему, по вашему мнению, у нее невозможно выиграть тай-брейк?

– Ее статистика на тай-брейках в этом сезоне просто невероятная. Она с самого начала играла великолепно. Она первая ракетка мира, и она действительно способна показывать невероятный теннис, что и доказала сегодня. Отдаю ей должное. У меня тоже довольно неплохая статистика на тай-брейках, но сегодня я не играла хорошо, опять же, не могла подавать. Именно поэтому она номер один. Я и сказала это в речи: я искренне восхищаюсь ею, она очень много работает, и именно поэтому она там, где она есть. У нас было много сложных матчей. Жаль, что сегодня не удалось побороться немного дольше, но так бывает.

– Благодаря вашим успехам в этом году, вероятно, вы впервые сможете квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Как это меняет ваши ощущения перед осенним отрезком сезона?

– Это действительно была моя цель в начале года. Мы с агентом даже шутили, что это будет моя цель, хотя тогда она казалась довольно далекой. А сейчас у меня есть шанс квалифицироваться и сыграть там, и это особое чувство. Но сейчас очень сложно думать об осени и об этом, потому что сегодняшнее поражение было тяжелым.



Фото: Getty Images.

