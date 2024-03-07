МЮ летом может продать 21 игрока команды — СМИ

Новая метла по новому метет

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Новый совладелец "Манчестер Юнайтед" Джим Рэтклифф планирует грядущим летом провести масштабное реформирование состава, ради чего он готов продать 21 футболиста команды. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, новый совладелец "Манчестер Юнайтед" готов расстаться со следующими футболистами: вратарём Томом Хитоном, правым защитником Аароном Ван-Биссакой, центральными защитниками Рафаэлем Вараном, Виктором Линделёфом, Джонни Эвансом и Гарри Магуайром, полузащитниками Каземиро, Кристианом Эриксеном, Софьяном Амрабатом, Скоттом Мактоминеем, игроками атаки Антони Марсьялем, Маркусом Рашфордом, Антони, Омари Форсоном, Амадом Диалло.

Также для потенциальной продажи рассматриваются игроки, на текущий момент находящиеся в аренде: вингеры Факундо Пельистри, Джейдон Санчо и Мэйсон Гринвуд, полузащитники Донни ван де Бек и Ханнибал Межбри, защитник Брэндон Уильямс.

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