Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Джо Кордина поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсона нокаутирует Усика в 8-12 раундах. Сначала он будет иметь трудности с работой ног Усика, а затем решит, что пришло время использовать свой вес и габариты, это сыграет решающую роль», – сказал Кордина.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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