Первая ракетка США пожертвует свои призовые за стартовую победу на Australian Open пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Четвертая ракетка мира Тейлор Фритц в четверг рассказал, что отдаст около 80 тысяч долларов призовых на помощь жертвам разрушительных пожаров в Калифорнии



«Я просто хочу, чтобы все оставались в безопасности, это просто безумие, что произошло», – сказал Фритц, который сам родился в этом штате. 27-летний теннисист объявил, что пожертвует свои призовые за первый раунд Australian Open (132 тысячи австралийских долларов / 82 тысячи долларов США).

«Это, действительно, самое малое, что я могу сделать. Южная Калифорния – это мой дом, а Лос-Анджелес был моим домом долгое время. Я просто делаю все возможное, чтобы помочь, и призываю всех, кто может, пожертвовать на помощь, потому что многие люди действительно в этом нуждаются».

Сегодня Тейлор Фритц вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, где сыграет против француза Гаэля Монфиса.

btu.org.ua