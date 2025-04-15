Четыре украинки вошли в заявочный список основной сетки Ролан Гаррос

Организаторы французского “мэйджора” опубликовали список участниц турнира в этом году



Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина гарантировали себе выступление в основной сетке Ролан Гаррос.

Благодаря “защищенному рейтингу” в основе соревнований сыграют Петра Квитова, Сорана Кырстя, Джоди Баррейдж и Янина Викмайер.

Также отметим, что Юлия Стародубцева находится на третьем месте в альтернативном списке на попадание в основную сетку.

С полным заявочным списком участниц основной сетки Ролан Гаррос можна ознакомиться здесь.

В этом сезоне Открытый чемпионат Франции пройдет с 25 мая по 8 июня.



Фото: Getty Images.

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