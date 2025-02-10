Алекс де Минор – о поражении от Карлоса Алькараса в финале в Роттердаме: “Хочу выигрывать такие матчи и верю, что могу это делать”

Австралийский теннисист Алекс де Минор поделился своими эмоциями после поражения в финале турнира АТР 500 в Роттердаме



Первая ракетка Австралии уступил в трех сетах первому номеру посева испанцу Карлосу Алькарасу, который завоевал свой первый титул ATP на закрытых кортах.

«Именно в таких матчах я хочу играть. Конечно, я хочу их выигрывать, и я верю, что могу это делать. Сегодня были шансы. Каждый раз, когда я играю против Карлоса, у нас получаются очень напряженные поединки. Мне нравится играть с ним. Главное, чтобы в таких матчах удача была на моей стороне.

Я завершу эту неделю шестым номером в мировом рейтинге – это не такое уж и плохое место», – сказал Де Минор после финала в Роттердаме.

Алекс де Минор потерпел девятое подряд поражение от игроков топ-5, а его общий баланс матчей против таких соперников сейчас составляет 7-36. Последний раз он обыгрывал теннисиста из топ-3 еще в январе 2024 года, когда победил Новака Джоковича на United Cup.

btu.org.ua