Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории. Арум выделил звездного японского боксера Наою Иноуэ – абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе.

«Иноуэ не только лучший в мире, Наоя – это лучший боксер, которого я когда-либо видел, лучший в истории. За почти 60 лет, которые я провел в боксе, я никогда не видел никого похожего на него», – сказал Арум.

Ранее промоутер Арум назвал единственного современного боксера, которого никто не сможет победить. Арум выделил чемпиона мира по версии WBC в легком весе Шакура Стивенсона.

sport.ua