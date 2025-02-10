Президент FIA не видит смысла в квотах на многообразие

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем не считает необходимым вводить квоты для расового и полового разнообразия среди должностных лиц федерации.

Мохаммед Бен Сулайем: «Приглашая людей на работу в федерацию, мы не думаем о разнообразии. Принимая на работу женщин мы не думаем, что их должно быть 30%. Мы принимаем людей на основе их заслуг и авторитета.

Мы нанимаем неевропейцев из других стран, потому что они хороши, они обучены, у них есть страсть к соревнованиям. А не потому, что он имеет такой цвет кожи или исповедует такую религию – в этом случае мы получим слабую FIA, не выполняющую своих обещаний, а нам нужна сильная федерация».

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