Окружение Ферстаппена не стало опровергать прессу

Сегодня в британской Daily Mail была опубликована информация, согласно которой в Aston Martin готовы предложить Максу Ферстаппену один миллиард фунтов стерлингов за подписание контракта. В той же статье газета привела комментарии представителя команды, который всё отрицает.

Голландское издание GPBlog обратилось за комментариями к окружению четырёхкратного чемпиона мира. Интересно, что близкие к Максу люди не стали подтверждать информацию Daily Mail, но и не опровергли её. Сообщение в британской прессе они прокомментировали коротко: «Это мило».

Подобный комментарий не означает, что менеджеры гонщика ведут или вели переговоры с Aston Martin. Однако в прошлом любые сообщения о том, что Ферстаппен намерен уйти из Red Bull Racing, категорически опровергались окружением Макса. Сейчас же этого не произошло.

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