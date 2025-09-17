Mercedes и Боттас вернут Формулу 1 в Южную Корею

12 октября на трассе AMG Speedway в городе Йонъин, что в 40 километрах к югу от Сеула, пройдёт мероприятие с участием команды Mercedes. В сотрудничестве с брендом Peaches победитель десяти Гран При Валттери Боттас сядет за руль W13 на шоу Peaches Run Universe.

Валттери Боттас: «Я дебютировал в сезоне, когда в 2013 году Формула 1 в последний раз проводила гонки в Южной Корее. Яркая страсть болельщиков к нашему спорту была очевидна, я получил огромное удовольствие от этого опыта. Сейчас мы имеем возможность вернуть Формулу 1 в эту страну и хотим устроить великолепное шоу для всех, кто придет на AMG Speedway на Peaches Run Universe 2025».

