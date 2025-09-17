Лэнь стал игроком Нью-Йорк Никс

Украинец получил важное примечание к соглашению

Украинский центровой Алексей Лэнь заключил соглашение с Нью-Йорк Никс.

Важной деталью контракта является пункт Exhibit 9. Это дополнение, которое регулирует условия участия баскетболиста в тренировочном лагере.

Лэнь провел 12 сезонов в НБА. Прошлую кампанию Алексей начинал в составе Сакраменто Кингз, сыграв 36 матчей. В среднем центровой проводил на площадке около семи минут, набирая за игру 1,4 очка, делая 1,8 подбора и 0,8 передачи.

С зимы 2025 года баскетболист выступал за Лос-Анджелес Лейкерс, за который провел 10 матчей, набирая за игру 2,2 очка, и делая 3,1 подбора.

В прошлом сезоне Никс финишировали на третьем месте в таблице Восточной конференции. В плей-офф НБА Нью-Йорк дошел до полуфинала, уступив Индиане Пэйсерс в серии 2:4.

Alex Len signs with Knicks 🇺🇦 pic.twitter.com/vQFurCyCYu — New York Basketball (@NBA_NewYork) September 16, 2025

Источник