ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?

Getty Images/Global Images Украина. Эвандер Холифилд и Александр Усик

Легендарный боксер Эвандер Холифилд высказался о наследии украинского супертяжеловеса Александра Усика.

«Очевидно, Усик после победы над Фьюри должен быть среди лучших супертяжей. Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории? Я его ставлю в топ-3. Усик всегда находится в форме, никогда не ищет оправданий. Он очень много работает», – сказал Холифилд.

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua