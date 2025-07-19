Чисора поставил точку в вопросе спорного удара Дюбуа в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился мнением о спорном ударе в пятом раунде боя между украинцем Александром Усиком и хевивейтером из Англии Даниэлем Дюбуа, который состоялся в Польше в 2023 году.

«Это был удар ниже пояса. Все спорят об этом, но это был удар не по правилам», – рассказал Дерек Чисора.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua