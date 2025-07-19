Сразу заметили, что достичь согласия было невозможно, – спортдир Интера о неуспешном трансфере Чалханоглу

Турецкий "Галатасарай" в последние недели работал над трансфером Хакана Чалханоглу из миланского "Интера". Недавно стало известно, что клубы не смогли договориться, потому переход полузащитника не состоялся.

Спортивный директор "нарадзурри" Пьеро Аусилио прокомментировал ситуацию по переговорам с турецким клубом:

Мы разговаривали с "Галатасараем" по поводу Чалханоглу и сразу заметили, что достичь согласия было невозможно. Они пробовали, но это все. С нашей стороны нет никаких проблем с Хаканом.

Добавим, что полузащитником "Интера" уже заинтересовался другой турецкий коллектив – "Фенербахче", намеревающийся осуществить трансфер для усиления команды на следующий сезон.

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