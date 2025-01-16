АПЛ. Брайтон обыграл Ипсвич в ожесточенном матче

Удачный второй тайм для гостей
Фото: premierleague.com
16 января состоялся матч "Ипсвич" – "Брайтон" в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги.
На 13-й минуте Каору Митома из "Брайтона" оказался в удачной позиции для удара. Он решил испытать удачу выстрелом с дальней дистанции, но голкипер соперника среагировал вовремя.
Позже игрок "Ипсвича" имел прекрасную возможность забить, но вратарь "Брайтон" сделал хороший сейв.
Второй тайм был удачным для гостей. На 59-й минуте Каору не упустил возможности реализовать свой момент. А на 82' "Брайтон" закрепил свое преимущество над "Ипсвичем".
Финальный счет – 0:2.
АПЛ. 21-й тур
"Ипсвич" – "Брайтон" – 0:2
Голы: Митома 59', Руттер 81'