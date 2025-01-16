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Футбол

АПЛ. Брайтон обыграл Ипсвич в ожесточенном матче

Удачный второй тайм для гостей

АПЛ. Брайтон обыграл Ипсвич в ожесточенном матче

Фото: premierleague.com

    • 16 января состоялся матч "Ипсвич" – "Брайтон" в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги.

    На 13-й минуте Каору Митома из "Брайтона" оказался в удачной позиции для удара. Он решил испытать удачу выстрелом с дальней дистанции, но голкипер соперника среагировал вовремя.

    Позже игрок "Ипсвича" имел прекрасную возможность забить, но вратарь "Брайтон" сделал хороший сейв.

    Второй тайм был удачным для гостей. На 59-й минуте Каору не упустил возможности реализовать свой момент. А на 82' "Брайтон" закрепил свое преимущество над "Ипсвичем".

    Финальный счет – 0:2.

    АПЛ. 21-й тур
    "Ипсвич" – "Брайтон" – 0:2
    Голы: Митома 59', Руттер 81'

    www.ua-football.com

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