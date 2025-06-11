Стало известно, какой еще один супербой может провести Усик в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) договорились о проведении очного поединка.

Промоутерская компания британца Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions сообщила, что поединок пройдет 19 июля на легендарном стадионе Уембли.

Фрэнк Уоррен сообщил, что новозеландский боксер Джозеф Паркер ждет своего шанса. Уоррен утверждает, что позже в 2025 году Паркер проведет бой против победителя пары Усик – Дюбуа.

Отметим, что Паркер является временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO.

sport.ua