Марин Чилич – о своих шансах выиграть еще один “мэйджор”: “Не знаю, случится ли это, но я работаю над этим изо дня в день”

Хорватский теннисист оценил свою форму на Уимблдоне после выхода в четвертый круг



В матче третьего круга на турнире в Великобритании Чилич обыграл испанца Жауме Мунара.

“Я чувствую себя очень хорошо и чувствую, что играю хорошо. Я в хорошей форме. Я сыграл семь матчей на “челленджерах” и здесь три матча, то есть всего десять. Когда ты играешь столько матчей на траве, это всегда очень хорошо. Ты начинаешь чувствовать себя все лучше и лучше по мере своего прогресса по сетке. Так что, да, чувствую себя достаточно хорошо и мое тело держится после всех этих матчей. Конечно, я счастлив, что попал во вторую неделю.

Мечтаю ли я сейчас о еще одном титуле на “мэйджоре”? Если смотреть объективно, моя игра достаточно хорошая. Я хорошо чувствую себя на корте. Я не знаю, случится ли это. Я работаю над этим изо дня в день, даю себе шанс и играю каждый матч как можно лучше. Никогда не знаешь, что будет завтра, что будет в следующих матчах… Я просто остаюсь скромным, делаю все, что могу, и, конечно, надеюсь, что смогу поднять свою игру на еще более высокий уровень”.

За место в четвертьфинале Марин Чилич будет бороться с итальянцем Флавио Коболли.



Фото: Getty Images.

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