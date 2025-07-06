Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Ветеран хевивейт Дэвид Прайс сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Опыт, который получил Дюбуа после первого боя, дает ему высокие шансы. После первого боя с Усиком Дюбуа выиграл ряд топовых боксеров в разрушительной манере.

У Усика же были два тяжелых боя с Фьюри, которые многое у него отняли. Усик становится медленнее, а Дюбуа – на пике. Поэтому шансы у Даниэля на победу гораздо больше, чем это было в 2023 году», – сказал Прайс.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua