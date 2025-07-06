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F1 стартовая решетка. Кто откуда стартует на Гран-при
Автоспорт

F1: стартовая решётка Гран-при Великобритании 2025. Ферстаппен на поуле, McLaren в топ-3

Макс Ферстаппен выиграл поул в Сильверстоуне, Пиастри и Норрис стартуют с 2 и 3 позиций. Несколько пилотов получили штрафы.

Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на Гран-при Великобритании 2025 года, показав лучший результат в квалификации на трассе Сильверстоун. Пилот Red Bull начнёт гонку с первой позиции, укрепив статус фаворита. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

В первом ряду вместе с ним стартует Оскар Пиастри из McLaren, а третьим на решётке расположился его напарник Ландо Норрис — это добавляет интриги в борьбе за победу, особенно с учётом отличной формы британской команды на домашнем этапе.

Штрафы и изменения в стартовой решётке

Квалификационная расстановка была скорректирована из-за нескольких штрафов:

  • Кими Антонелли, квалифицировавшийся седьмым, получил штраф в 3 позиции за столкновение с Ферстаппеном на Гран-при Австрии. В результате он стартует десятым.
  • Юки Цунода, несмотря на ранний вылет из квалификации, поднимается на 11-е место благодаря чужим штрафам.
  • Оливер Беарман наказан 10-местным штрафом за странное нарушение правил во время красного флага на третьей практике — теперь он стартует лишь 18-м.
  • Франко Колапинто, квалифицировавшийся последним, начнёт гонку из пит-лейна после замены компонентов силовой установки на его болиде Alpine.
F1 стартовая решетка. Кто откуда стартует на Гран-при

Актуальная стартовая решётка Гран-при Великобритании 2025:

ПозицияПилотКоманда
1Макс ФерстаппенRed Bull
2Оскар ПиастриMcLaren
3Ландо НоррисMcLaren
4Джордж РасселлMercedes
5Льюис ХэмилтонFerrari
6Шарль ЛеклерFerrari
7Фернандо АлонсоAston Martin
8Пьер ГаслиAlpine
9Карлос СайнсWilliams
10Кими АнтонеллиMercedes
11Юки ЦунодаRed Bull
12Изак ХаджарRacing Bulls
13Алекс АлбонWilliams
14Эстебан ОконHaas
15Лиам ЛоусонRacing Bulls
16Габриэль БортолетоStake F1
17Ланс СтроллAston Martin
18Оливер БеарманHaas
19Нико ХюлькенбергStake F1
PITФранко КолапинтоAlpine

Важно: решётка остаётся предварительной до официального подтверждения FIA.

F1 стартовая решетка. Кто откуда стартует на Гран-при

Кто фаворит по мнению болельщиков?

В неофициальном голосовании болельщиков накануне гонки лидирует Макс Ферстаппен — за него проголосовали 31,67% респондентов. Вторым идёт Оскар Пиастри (28,49%), а третьим — Льюис Хэмилтон (21,25%). Ландо Норрис набрал 14,15%, а Джордж Расселл и Шарль Леклер — менее 2% каждый.

Напомним, мы также писали о том, как Норрис рассказал, сможет ли McLaren обойти Ферстаппена.

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