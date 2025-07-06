F1 стартовая решетка. Кто откуда стартует на Гран-при

Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на Гран-при Великобритании 2025 года, показав лучший результат в квалификации на трассе Сильверстоун. Пилот Red Bull начнёт гонку с первой позиции, укрепив статус фаворита. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

В первом ряду вместе с ним стартует Оскар Пиастри из McLaren, а третьим на решётке расположился его напарник Ландо Норрис — это добавляет интриги в борьбе за победу, особенно с учётом отличной формы британской команды на домашнем этапе.

Штрафы и изменения в стартовой решётке

Квалификационная расстановка была скорректирована из-за нескольких штрафов:

Кими Антонелли , квалифицировавшийся седьмым, получил штраф в 3 позиции за столкновение с Ферстаппеном на Гран-при Австрии. В результате он стартует десятым.

, квалифицировавшийся седьмым, получил штраф в 3 позиции за столкновение с Ферстаппеном на Гран-при Австрии. В результате он стартует десятым. Юки Цунода , несмотря на ранний вылет из квалификации, поднимается на 11-е место благодаря чужим штрафам.

, несмотря на ранний вылет из квалификации, поднимается на 11-е место благодаря чужим штрафам. Оливер Беарман наказан 10-местным штрафом за странное нарушение правил во время красного флага на третьей практике — теперь он стартует лишь 18-м.

наказан 10-местным штрафом за странное нарушение правил во время красного флага на третьей практике — теперь он стартует лишь 18-м. Франко Колапинто, квалифицировавшийся последним, начнёт гонку из пит-лейна после замены компонентов силовой установки на его болиде Alpine.

Актуальная стартовая решётка Гран-при Великобритании 2025:

Позиция Пилот Команда 1 Макс Ферстаппен Red Bull 2 Оскар Пиастри McLaren 3 Ландо Норрис McLaren 4 Джордж Расселл Mercedes 5 Льюис Хэмилтон Ferrari 6 Шарль Леклер Ferrari 7 Фернандо Алонсо Aston Martin 8 Пьер Гасли Alpine 9 Карлос Сайнс Williams 10 Кими Антонелли Mercedes 11 Юки Цунода Red Bull 12 Изак Хаджар Racing Bulls 13 Алекс Албон Williams 14 Эстебан Окон Haas 15 Лиам Лоусон Racing Bulls 16 Габриэль Бортолето Stake F1 17 Ланс Стролл Aston Martin 18 Оливер Беарман Haas 19 Нико Хюлькенберг Stake F1 PIT Франко Колапинто Alpine

Важно: решётка остаётся предварительной до официального подтверждения FIA.

Кто фаворит по мнению болельщиков?

В неофициальном голосовании болельщиков накануне гонки лидирует Макс Ферстаппен — за него проголосовали 31,67% респондентов. Вторым идёт Оскар Пиастри (28,49%), а третьим — Льюис Хэмилтон (21,25%). Ландо Норрис набрал 14,15%, а Джордж Расселл и Шарль Леклер — менее 2% каждый.

Напомним, мы также писали о том, как Норрис рассказал, сможет ли McLaren обойти Ферстаппена.