F1 стартовая решетка. Кто откуда стартует на Гран-при

Макс Ферстаппен завоевал поул-позицию на Гран-при Великобритании 2025 года, показав лучший результат в квалификации на трассе Сильверстоун. Пилот Red Bull начнёт гонку с первой позиции, укрепив статус фаворита. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.
В первом ряду вместе с ним стартует Оскар Пиастри из McLaren, а третьим на решётке расположился его напарник Ландо Норрис — это добавляет интриги в борьбе за победу, особенно с учётом отличной формы британской команды на домашнем этапе.
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Штрафы и изменения в стартовой решётке
Квалификационная расстановка была скорректирована из-за нескольких штрафов:
- Кими Антонелли, квалифицировавшийся седьмым, получил штраф в 3 позиции за столкновение с Ферстаппеном на Гран-при Австрии. В результате он стартует десятым.
- Юки Цунода, несмотря на ранний вылет из квалификации, поднимается на 11-е место благодаря чужим штрафам.
- Оливер Беарман наказан 10-местным штрафом за странное нарушение правил во время красного флага на третьей практике — теперь он стартует лишь 18-м.
- Франко Колапинто, квалифицировавшийся последним, начнёт гонку из пит-лейна после замены компонентов силовой установки на его болиде Alpine.
Актуальная стартовая решётка Гран-при Великобритании 2025:
|Позиция
|Пилот
|Команда
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Оскар Пиастри
|McLaren
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|5
|Льюис Хэмилтон
|Ferrari
|6
|Шарль Леклер
|Ferrari
|7
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|8
|Пьер Гасли
|Alpine
|9
|Карлос Сайнс
|Williams
|10
|Кими Антонелли
|Mercedes
|11
|Юки Цунода
|Red Bull
|12
|Изак Хаджар
|Racing Bulls
|13
|Алекс Албон
|Williams
|14
|Эстебан Окон
|Haas
|15
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|16
|Габриэль Бортолето
|Stake F1
|17
|Ланс Стролл
|Aston Martin
|18
|Оливер Беарман
|Haas
|19
|Нико Хюлькенберг
|Stake F1
|PIT
|Франко Колапинто
|Alpine
Важно: решётка остаётся предварительной до официального подтверждения FIA.
Кто фаворит по мнению болельщиков?
В неофициальном голосовании болельщиков накануне гонки лидирует Макс Ферстаппен — за него проголосовали 31,67% респондентов. Вторым идёт Оскар Пиастри (28,49%), а третьим — Льюис Хэмилтон (21,25%). Ландо Норрис набрал 14,15%, а Джордж Расселл и Шарль Леклер — менее 2% каждый.
Напомним, мы также писали о том, как Норрис рассказал, сможет ли McLaren обойти Ферстаппена.