Трент отреагировал на смерть Жоты: Он был рядом

Новый правый защитник "Реала" отреагировал на смерть экс-нападающего "Ливерпуля" Диогу Жоты.

По словам Трента Александера-Арнольда, новость о кончине португальского футболиста было очень сложно принять.

"Жота был одним из моих близких друзей, и я уверен, что именно это он бы и хотел, чтобы я сделал. Я уверен, что мы бы посмеялись и пошутили по поводу передачи. Он был там со мной, я уверен.

Я делил с ним раздевалку на протяжении пяти лет — потрясающие воспоминания на поле и за его пределами.

"Само собой разумеется, что его никто никогда не забудет. Он надолго останется в нашей памяти как удивительный человек и игрок.

Я был рядом с ним, его братом, его семьей, его удивительной женой, его удивительными родителями и его удивительными детьми. По-настоящему, по-настоящему душераздирающе просыпаться и узнавать такие новости.

Это то, чего никогда не ожидаешь", – сказал Трент.