Майами. Калинина и Ястремская победили одних из фавориток на пути в четвертьфинал

Украинские теннисистки продолжают выступление на турнире WTA 1000 в США
Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Второй круг
Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 4) 7:6(6), 6:4
В первом сете Калинина и Ястремская сумели отыграться со счёта 4:1 в пользу соперниц.
Напомним, что украинки впервые играют вместе. Ангелина второй год подряд сыграет в 1/4 финала в Майами: в прошлом сезоне она играла здесь с румынкой Ириной-Камелией Бегу.
В четвертьфинале Калинина и Ястремская встретятся с дуэтом Эйша Мухаммед/Алиша Паркс (США).
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