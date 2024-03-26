Майами. Калинина и Ястремская победили одних из фавориток на пути в четвертьфинал

Украинские теннисистки продолжают выступление на турнире WTA 1000 в США

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Ангелина Калинина/Даяна Ястремская (Украина) — Николь Меликар-Мартинес/Эллен Перес (США/Австралия, 4) 7:6(6), 6:4

В первом сете Калинина и Ястремская сумели отыграться со счёта 4:1 в пользу соперниц.

Напомним, что украинки впервые играют вместе. Ангелина второй год подряд сыграет в 1/4 финала в Майами: в прошлом сезоне она играла здесь с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

В четвертьфинале Калинина и Ястремская встретятся с дуэтом Эйша Мухаммед/Алиша Паркс (США).

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