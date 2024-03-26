Грузия — Греция. Анонс и прогноз матча Отбора на Евро-2024 на 26.03.2024

Матч десятилетия, матч столетия

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Греция не играла на крупном турнире с 2014-го года, потому неудивительно, что ныне там говорят о «матче десятилетия». Грузия не играла на таких никогда, потому неудивительно, что там говорят о «матче столетия». Для Чемпиона Европы-2004 такое долгое отсутствие на главных футбольных форумах невыносимо. А грузины чувствуют уникальный шанс. Так что ожидается битва.

Отборочный турнир на Евро-2024. Плей-офф. Финал

26 марта. 19:00. Тбилиси. «Борис Пайчадзе Арена»

Грузия — Греция

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польша)

Состояние команд

«Матч столетия» с «уникальным шансом» Грузия уже играла четыре года тому. Благодаря этой же Лиге Наций. Тогда она дома проиграла Северной Македонии (0:1) и вылетела в финале плей-офф. Но с тех пор сменились главный тренер и состав. Хвича Кварацхелия, лучший игрок Серии А предыдущего сезона, Георгий Мамардашвили из «Валенсии», Георгий Чакветадзе — грузины чувствуют, что это их время.

Подопечные Вилли Саньоля в основном Отборе в группе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром выступили хуже, чем ожидалось. Но в концовке несколько исправились, сыграв вничью с Шотландией и поборовшись в гостях с Испанией (1:3). А в полуфинале плей-офф в атакующем стиле переиграли Люксембург — 2:0. Правда, явно помогло удаление в составе соперника на 56-ой минуте при счёте 1:0.

Подопечные Густаво Пойета и в основном Отборе играли очень прилично. Дважды победили Ирландию, теснили дома Нидерланды в предпоследнем туре и проиграли совершенно незаслуженно. Тогда они сохраняли шансы на выход из группы. Затем сыграли вничью дома с Францией в том же Отборе. А в полуфинале плей-офф разнесли дома Казахстан — 2:0 на 15-ой минуте, 4:0 на сороковой, 5:0 в итоге.

В последние годы они медленно и упорно перестраивают сборную, выбираются из трясины, стараются избавить её от привычного греческого бардака. Этот процесс начался ещё до Пойета, уругваец продолжает его. Он сохраняет компактный состав, доверяя тем же игрокам. И в стране видят возвращение на Евро через 12 лет после последнего и через 20 после победы на нем как логичный результат процесса.

Перестройка сборной Греции включает в себя, в частности, переход на более техничный, более активный, более быстрый футбол, желание доминировать. В Грузии же такое желание всегда присутствовало. Так что мы можем ожидать интересный футбол. Хотя статус финала, разумеется, способен внести свои коррективы, заставить хозяев нервничать, а гостей вернуть к заводским настройкам.

52 тысячи билетов на матч в Грузии раскупили за менее шести часов. Говорят о 0.5 миллиона заявок. А также о спекулянтах, которые перепродают билеты по стоимости, в десять раз превышающей номинальную. На главной площади Тбилиси расположат огромный экран для тех, кому билет не достался. А полузащитник сборной Рамаз Шенгелия заявляет, что вся страна замрет на два часа. Ажиотаж бешеный.

Кое-кто из Грузии даже обратился к греческой Федерации Футбола, прося билеты на основании греческого происхождения. В Грузии, вообще-то, есть люди греческого происхождения. Понтийские греки. Но греческая Федерация решила не рисковать и объявила, что все переданные ей билеты (около 2500) будут проданы только гражданам Греции.

Последние матчи команд

Грузия

Грузия — Таиланд 8:0 (товарищеский)

Грузия — Кипр 4:0 (Отбор на Евро)

Грузия — Шотландия 2:2 (Отбор на Евро)

Испания — Грузия 3:1 (Отбор на Евро)

Грузия — Люксембург 2:0 (Отбор на Евро)

Греция

Ирландия — Греция 0:2 (Отбор на Евро)

Греция — Нидерланды 0:1 (Отбор на Евро)

Греция — Новая Зеландия 2:0 (товарищеский)

Греция — Франция 2:2 (Отбор на Евро)

Греция — Казахстан 5:0 (Отбор на Евро)

Кадры

В сборной Греции изменений по сравнению с матчем против Казахстана не ожидается. Тем более, что перерыв между матчами на этот раз немалый — пять дней. На такой матч теоретически Пойет может снять одного из атакующих полузащитников, играющих сейчас на позиции опорника в схеме 4-3-3 — Бакасетаса или Манталоса — и выпустить чистого опорника Сиописа, но вряд ли.

Наибольшая глубина — на позиции форварда. Пойет доверяет Иоаннидису из «Панатинаикоса», отмечая, что он тяжело работает в подыгрыше, в глубине поля. Но есть и Якумакис из МЛС, и Павлидис из АЗ, автор 23-ех голов в Эредивизи в сезоне.

В Грузии должно состояться одно изменение, и какое! Кварацхелия пропускал матч против Люксембурга из-за дисквалификации. Тогда дубль сделал форвард «Карлсруэ» из Бундеслиги 2 Зивзивадзе. Заявив: «Я обещал, что решу матч против Люксембурга, а теперь черед Хвичи». Чакветадзе из «Уотфорда», вингер, сейчас играющий в центре поля в схеме 3-5-2, очень опасен. Как и форвард Микаутадзе из «Метца».

Разумеется, очень важен вратарь Мамардашвили. Особенно, если придётся пробивать послематчевые пенальти.

Игрок «Шахтера» Гочолейшвили в четверг остался в запасе, бывший игрок «Динамо» Киев Цитаишвили и бывший игрок «Днепра» Канкава тогда вышли на замену.

Чакветадзе и Кочораишвили пропускали тренировки, но Саньоль уверяет, что они будут готовы к матчу.

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Квирквелия, Какабадзе, Двали, Китеишвили, Кочораишвили, Чакветадзе, Шенгелия, Кварацхелия, Зивзивадзе

Греция: Влаходимос, Болдок, Мавропанос, Хацидиакос, Цимикас, Курбелис, Бакасетас, Манталос, Пелкас, Иоаннидис, Масурас

Цифры и факты

▪ Грузия и Греция встречались девять раз. Результаты — семь побед второй и две ничьи. Причем в пяти из этих девяти матчей первая забивала первой. Правда, из последних четырех матчей греки выиграли лишь два (две ничьи). В официальных матчах результаты — шесть побед Греции и две ничьи

▪ Греция забивала во всех девяти очных матчах против Грузии. Грузия забивала в шести таких

▪ На каждом Чемпионате Европы участвовал хотя бы один дебютант. Единственный вариант продолжения этой серии на Евро-2024 — победа Грузии над Грецией

▪ Грузия не проиграла в четырех последних домашних матчах во всех турнирах — три победы и ничья. Проиграла лишь один из 12-ти последних таких — восемь побед и три ничьи

▪ Греция выиграла два из семи последних гостевых матчей — также ничья и четыре поражения

▪ Греция не пропускала в четырех из шести последних матчей

Прогноз: Грузия — Греция 1:2

Пойет говорит о традиционных ментальных проблемах сборной Греции, которые, как он надеется, он сумел решить. Саньоль также говорит о характере. Оба отмечают быстрые атаки соперника. При этом Кварацхелия говорит, что никто не хочет играть со сборной Грузии в Тбилиси. Северная Македония не согласна.

Мы увидим плотный нервный матч. Дополнительное время возможно, но ощущение, что все завершится в основное. Обе команды играют на атаку, потому скорее 2:1, чем 1:0. В чью пользу? Грузины дома, но они уже проигрывали там Северной Македонии в таком же матче. А греки сильнее обеих.

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