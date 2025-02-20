Слот рассказал о своих ожиданиях от матча против Манчестер Сити в АПЛ

Арне Слот, наставник "Ливерпуля", высказался об игре против "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

"То, чего я всегда ожидаю от "Сити", с тех пор как там работает Пеп: замечательную футбольную команду, которая умеет играть очень хорошо. За семь или восемь лет, что он там работает, у них были, возможно, один или два месяца, которые не были лучшими, возможно, частично из-за травм.

Так что то, чего вы ожидаете, – это то, чего все ожидают, если вы выходите на "Этихад", если играете против "Сити". Вы также должны страдать и работать очень тяжело, чтобы держать их подальше от ваших ворот, потому что они очень, очень хорошо владеют мячом. Но им противостоит сильная команда, которая не проигрывает уже 22 матча", – сказал Слот.