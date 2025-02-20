Дубай. Мухова победила Кырстю, Таусон впервые вышла в полуфинал на турнире WTA 1000

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире WTA 1000 в ОАЭ



Дубай, ОАЭ • 16-22 февраля • хард • $3,654,963

Действующая чемпионка: Жасмин Паолини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Клара Таусон (Дания) – Линда Носкова (Чехия) 7:6(4), 6:4

Каролина Мухова (Чехия, 14) – Сорана Кырстя (Румыния, WC) 6:2, 7:5

Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – София Кенин (США, WC) 6:2, 7:6(2)

Мирра Андреева (-, 12) – Ига Швёнтек (Польша, 2) 6:3, 6:3

Клара Таусон одержала вторую победу над Линдой Носковой в этом сезоне. В январе они встречались в первом круге Australian Open. Датская теннисистка впервые сыграет в полуфинале турнира WTA 1000.

Каролина Мухова выиграла пятый из шести сыгранных матчей против Сораны Кырсти и третий раз сыграет в полуфинале турнира WTA 1000. Дальше чешка встретится с Кларой Таусон. Для теннисисткой это будет первое противостояние.

Елена Рыбакина во второй раз вышла в полуфинал турнира в Дубае (2020) и будет бороться за второй финал здесь. Соперницей казахстанки будет Мирра Андреева, которую она победила в 2023 году в Пекине.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua