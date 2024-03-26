Ваулз: Порой мы были медленнее, чем Sauber и Alpine

Джеймс Ваулз, руководитель Williams Racing, после неудачного выступления в Австралии открыто признал, что у его команды проблемы, и что её положение после третьего этапа сезона серьёзно осложнилось.

Джеймс Ваулз: «Я знаю, что у нашей машины есть потенциал, но нам никак не удаётся его использовать. Однако раньше причины были другие: то силовая установка перегревалась, как это было в Бахрейне, то обстоятельства по ходу гонки складывались неудачным образом, когда мы попадали в трафик.

Но в Австралии было по-другому: в гонке нам просто не хватило скорости. По ходу Гран При были моменты, когда мы были явно медленнее, чем машины Sauber и Alpine. Серьёзные сложности объясняются именно этим, и тут есть два аспекта.

Во-первых, передняя левая шина была подвержена интенсивному гранулированию. Это происходило на большинстве машин других команд, но в нашем случае проблема проявлялась более заметно. Во-вторых, ещё и задние шины сильно перегревались.

Теперь предстоит разобраться, почему мы так плохо выступили в Мельбурне, хотя наша FW 46 была более конкурентоспособной, чем на двух первых этапах сезона, тогда как большинство команд привезли в Австралию те же самые машины, что были у них на предыдущих гонках.

Впереди Гран При Японии, где нам предстоит работать с резиной более жёстких составов, чем в Мельбурне, и я думаю, что это в какой-то мере поможет. Кроме того, у трассы в Сузуке совершенно иные характеристики, и я не думаю, что там повторятся проблемы, с которыми мы столкнулись сейчас.

Но после японского этапа нас ждёт гонка в Шанхае, где сложности, связанные с гранулированием, могут повториться. И наша первоочередная задача состоит в том, чтобы как можно быстрее понять, что мы можем предпринять, чтобы этого избежать.

Кроме того, события вчерашней гонки также отражают тот факт, что на тренировках в пятницу мы вообще не проехали ни одной длинной серии кругов на жёстких шинах. У Алекса Элбона такой возможности не было, потому что его машина была разбита, а в случае с Логаном Сарджентом мы были вынуждены провести длинную серию на мягкой резине, поскольку его комплект резины состава Medium был повреждён.

Раз мы не смогли собрать столь важную информацию, расплачиваться за это пришлось в оставшиеся дни уик-энда. Понятно, что из-за всего этого мы откатываемся на последние позиции в командном зачёте чемпионата. Мы только 8-е, тогда как наши соперники (Haas F1) заработали вчера три очка.

Только от нас зависит, сможем ли мы решить все проблемы и вступить с борьбу за более высокие позиции. Но соперничество обещает быть предельно острым до самого конца чемпионата».

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