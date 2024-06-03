Сага окончена. Мбаппе официально перешел в мадридский Реал

Заявление пресс-службы бланкос

Фото — Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский "Реал" официально объявил о трансфере Килиана Мбаппе.

Контракт французского нападающего с "королевским" клубом рассчитан до лета 2029 года.

Напомним, по окончании сезона 2023-24 Мбаппе покинул "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента.Ожидается, что француз не поедет на презентацию в Мадрид, которая запланирована на четверг Поскольку сейчас Мбаппе тренируется со сборной Франции в преддверии Евро-2024

Напомним, с момента перехода из "Монако" в 2018 году Килиан провел 306 игр за французский клуб, в которых забил 255 голов и отдал 108 результативных передач. А уже по окончании сезона 2023-24 Мбаппе покинул "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента

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