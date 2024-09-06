Ферстаппен назвал, с кем бы хотел выступить в Ле-Мане

Макс Ферстаппен не раз говорил, что мечтает когда-нибудь выступить в «24 часах Ле-Мана», и когда он принимал участие в интервью для YouTube-канала команды Red Bull по кибергонкам, его спросили, вместе с какими гонщиками он бы хотел проехать легендарный марафон.

Трёхкратный чемпион мира сразу назвал Ника де Вриза, опытного профессионала, в своё время выигравшего титул в Формуле 2, затем в Формуле E, выступавшего в Формуле 1, хотя без особого успеха, а ныне перешедшего в WEC в заводскую команду Toyota.

«Ник де Вриз – один из гонщиков, которого я определённо хотел бы видеть в такой команде, – заявил Макс. – Когда гонщик умеет ездить очень быстро, и при этом он очень лёгкий, то это, конечно, замечательно!

А ещё мы с Фернандо Алонсо продолжаем обмениваться шуточками, что не прочь вместе проехать Ле-Ман, что было бы просто классно. Так что три гонщика у нас уже есть».

Алонсо уже дважды побеждал в Ле-Мане вместе с Toyota, поэтому его богатый опыт в гонках на выносливость пригодился бы любой команде, но поскольку Ферстаппена попросили назвать четырёх гонщиков (разумеется, в их число входил бы и он сам), то он вновь подчеркнул, что хотел бы включить в состав такой команды своего отца, тоже вполне успешно выступавшего в «длинных» гонках.

«Я продолжаю говорить отцу, что мы должны когда-нибудь проехать эту гонку вместе, – добавил трёхкратный чемпион мира. – Он не хочет, но я бы всё равно включил его в состав команды. Не сомневаюсь, мы бы весело провели эту неделю в Ле-Мане!»

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