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Футбол

Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • "Арсенал" находится в фазе паузы между полуфинальными матчами Лиги чемпионов. В то же время, он имеет преимущество над третьим местом в пять очков, поэтому Микель Артета вполне может применить ротацию без рисков. А вот "Борнмут", хоть и проводит не слишком уверенную часть сезона, до сих пор борется за еврокубки. До восьмого места, которое в теории может дать возможность участия в Лиге конференций, всего один зачетный балл.

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    • В прямом эфире матч команды Александра Зинченко против коллектива Илья Забарного можно посмотреть только на платформе Setanta Sports App.

    Арсенал – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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    Английская Премьер-лига, 35 тур

    3 мая, 19:30. "Эмирейтс" (Лондон)

    Главный арбитр: Джарред Джиллетт

    Прямая трансляция: Setanta Sports App

    Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

    www.ua-football.com

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