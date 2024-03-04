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Футбол

Тухель похвалил Кейна за его поведение и преданность делу

Работать с ним — удовольствие, это подарок быть его тренером (с)

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Томас Тухель, главный тренер "Баварии", накануне матча Лиги чемпионов рассказал о нападающем Харри Кейне.

    "Не нужно говорить ему дополнительную мотивацию. Нет никаких сомнений в том, как он ведет себя. Он имеет большое влияние на команду, на каждого игрока. Кейн не очень откровенный, но он очень целеустремленный. Работать с ним — удовольствие, это подарок быть его тренером. Он будет играть завтра. Мы можем положиться на него на 100%".

    Напомним, что матч "Бавария" — "Лацио" состоится завтра, 5 марта. Начало — в 22:00.

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