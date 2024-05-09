10 мая в 07:00 по киевскому времени в Австралии состоится открытая тренировка перед чемпионским боем.

Утром 12 мая в австралийском Перте на RAC Arena пройдет шоу с участием украинского боксера.

В мейн-эвенте на ринг выйдут украинец Василий Ломаченко (17–3, 11 KO) и австралиец Джордж Камбосос (21–2, 10 KO).

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Победитель боя получит титулы чемпиона мира по версиям IBF (временный) и IBO (пояс защищает Камбосос) в легком весе.

Девин Хейни из США, победив и Камбососа (дважды), и Ломаченко, оставил все пояса вакантными и перешел в следующий вес.

Василий Ломаченко – Джордж Камбосос. Открытая тренировка. Смотреть LIVE

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