«Идиот». Эдди Хирн не сдержал эмоций из-за поступка британского боксера

by

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хирн

26 апреля на футбольном стадионе Tottenham Hotspur Stadium в английском Лондоне состоится масштабный вечер бокса от журнала The Ring – шоу получило название Fatal Fury: City of The Wolves.

Главным событием станет бой в среднем весе (до 72,6 кг) – сильнейшего определят британец Крис Юбенк (34–3, 25 КО) и его соотечественник Конор Бенн (23–0, 14 КО).

Накануне состоялась пресс-конфереция, на которой присутствовал промоутер Бенна, руководитель компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. У него возник конфликт с Юбенком – боксер постоянно перебивал функционера и не позволял тому нормально говорить.

В итоге Хирн не сдержался, покинул свое место, а после окончания пресс-конференции назвал Криса «идиотом».

ВИДЕО. Крис Юбенк не позволил Эдди Хирну поговорить накануне поединка

sport.ua