McLaren продаст команду Формулы E новым инвесторам

Сегодняшняя новость о том, что текущий сезон станет последним для McLaren Racing в Формуле E, неизбежно повлечёт определённые изменения в составе участников электрической серии в следующем году, но вряд ли их станет меньше.

По информации британского издания The Race, Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, ещё в феврале предупредил Иана Джеймса, руководителя McLaren Formula E Team, что команда не останется в чемпионате, когда Формула E перейдёт на машины 4-го поколения, и дал ему поручение заняться поиском новых инвесторов и технологических партнёров.

Этот процесс идёт уже в течение нескольких месяцев, и ожидается, что к концу мая будут достигнуты конкретные результаты.

Команда McLaren, выступающая в Формуле E, была создана в 2022 году на базе бывшего заводского проекта Mercedes в чемпионате мира по гонкам на электромобилях при поддержке NEOM, консорциума инвесторов из Саудовской Аравии.

Как пишет The Race, Иан Джеймс уверен, что поиск новых владельцев команды не затянется, а также уже в ближайшем будущем удастся достичь всех необходимых договорённостей с одним из ведущих производителей силовых установок. В случае успешного завершения всех переговоров, в следующем сезоне команда в очередной раз сменит название.

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