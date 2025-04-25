“Старалась сделать всё возможное до последнего момента”. Девятая ракетка мира объявила, что не сыграет на турнире в Мадриде

Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса объявила, что не сыграет на турнире в Мадриде из-за травмы



«Мне очень жаль, но я не смогу выступить на Mutua Madrid Open. Я старалась сделать всё возможное до последнего момента, потому что вы знаете, как сильно я хочу сыграть дома. Но травма оказалась непростой. Надеюсь скоро восстановиться на 100%», – написала теннисистка в своих социальных сетях.

Паула Бадоса, из-за проблем со спиной пропускает второй турнир подряд. На прошлой неделе она снялась с соревнований в Штутгарте.

В основной сетке турнира в Мадриде Бадосу заменит ее соотечественница Кристина Букша, которая в статусе “лаки лузера” попала во второй круг и сыграет против “нейтральной” Вероники Кудерметовой.



btu.org.ua