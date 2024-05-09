Одразу дві жінки завагітніли від молодої зірки НБА

У 22-річного зіркового гравця «Х'юстона» Джейлена Гріна на початку цього року народилася донька.

Грін і Якопо знали один одного деякий час, але вони ніколи не були в серйозних стосунках. Незважаючи на це, Грін пообіцяв бути залученим у життя дитини і фінансово буде їх підтримувати.

Ще в березні 39-річна наречена Гріна Драя Мішель оголосила в соцмережах, що чекає на доньку. Модель та актриса повідомила, що дитина народиться в травні. Мішель уже має двох дітей від колишнього квотербека НФЛ Орландо Скендріка.

За чутками, молода мати дитини Джейлена та Дря Мішель нормально відносяться одна до одної та знають про дітей, але жодного разу не спілкувалися.

Фото: Instagram «drayamichele», «theybf_daily»

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