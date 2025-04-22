Детройт и Клипперс сравняли счет в первом раунде плей-офф НБА

Нью-Йорк и Денвер потерпели поражения

В ночь на 22 апреля состоялись два матча 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Детройт Пистонз сравнял счет в противостоянии с Нью-Йорк Никс (1-1), триумфовав во втором матче — 100:94. Также по одной победе имеют Денвер Наггетс и Лос-Анджелес Клипперс: прошлой ночью Клипперс добыли выездную победу (105:102).

НБА. 1/8 финала. Плей-офф

Нью-Йорк Никс — Детройт Пистонс — 94:100 (18:25, 31:30, 18:20, 27:25)

Счет в серии — 1:1

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс — 102:105 (31:25, 21:30, 24:23, 26:27)

Счет в серии — 1:1

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