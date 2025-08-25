Дюбуа объяснил свое сенсационное решение после катастрофы в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Бывший чемпион мира Даниэль Дюбуа рассказал, почему разорвал отношения с тренером Доном Чарльзом.

«Дон Чарльз был прекрасным тренером, благодаря ему я стал чемпионом мира. Я сам решил разорвать с ним отношения. Заглядывая в будущее, я думаю, что стану лучше. Я хочу стать двукратным чемпионом мира, сейчас у меня такая цель», – сказал Дюбуа.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

sport.ua