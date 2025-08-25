22 года назад Фернандо Алонсо одержал первую победу

Сегодня исполнилось ровно 22 года со дня первой победы Фернандо Алонсо в Формуле 1 – будущий двукратный чемпион мира выиграл тогда Гран При Венгрии.

Испанский гонщик был в возрасте 22 лет и 26 дней и на тот момент стал самым молодым победителем в истории Ф1 – до него этот рекорд принадлежал Брюсу Макларену.

За день до этого Алонсо за рулём Renault R23B выиграл и квалификацию, что на узкой и извилистой трассе Хунгароринга не менее важно, чем в Монако. А в воскресенье Фернандо лидировал с самого старта и уступил первую позицию лишь ненадолго, когда на 13-м круге в первый раз свернул в боксы.

Кстати, гонку всего на один круг возглавил Кими Райкконен, такой же молодой гонщик McLaren, но Алонсо вернулся на трассу на 2-й позиции, поскольку к моменту пит-стопа его преимущество уже превышало 20 секунд.

Вскоре в боксы отправился и Кими, после чего Фернандо лидировал до клетчатого флага. Всего по ходу того Гран При он провёл три пит-стопа, полностью контролируя ход гонки, и особенно сильное впечатление на всех произвёл эпизод, произошедший ближе к финишу, когда Алонсо на круг опередил и Ferrari Михаэля Шумахера, и машину Ярно Трулли, своего напарника по заводской команде Renault.

«Слишком много впечатления для одного дня! – сказал после той гонки радостный Алонсо. – Уик-энд сложился великолепно, я выиграл поул, а теперь и гонку – сбылась моя мечта. Мне 22 года, а я уже одержал первую победу, поэтому надеюсь, что моя карьера в Формуле 1 будет долгой, и побед будет ещё много».

22 года спустя Фернандо Алонсо по-прежнему выступает в Формуле 1, и кто знает, может быть он поставит ещё какие-нибудь рекорды, но как минимум одно впечатляющее статистическое достижение у него уже есть: Гран При Венгрии 2025 года стал его 415-й гонкой в чемпионате мира.

Пожалуй, сейчас даже он сам не знает, сколько ещё Гран При ему суждено провести, но однозначно можно утверждать одно: в свои 44 года Алонсо по-прежнему в отличной форме, стабильно зарабатывает очки и три недели назад на том же Хунгароринге занял более чем достойное 5-е место. Тем более если учесть, что пилотирует он Aston Martin AMR25, далеко не самую быструю машину чемпионата.

