Винус Уильямс – о возвращении в Тур в 45 лет: “Я люблю теннис и всегда буду продолжать играть – это в моей ДНК”

45-летняя американская теннисистка Венус Уильямс поделилась эмоциями перед стартом на 25-м US Open в своей карьере



Двукратная чемпионка Открытого чемпионата США Винус Уильямс объяснила, что главной причиной, по которой она продолжает свою карьеру в 45 лет, является любовь к теннису. В этом году американка выступит на домашнем “мэйджоре” уже 25-й раз, что является рекордом в истории турнира. Организаторы соревнований предоставили Уильямс-старшей wild card.

В начале сезона многие предполагали, что вскоре американка объявит о завершении карьеры. Винус даже официально считалась «неактивным игроком», ведь больше года не выходила на корт и выпала из рейтинга. Однако неожиданно для всех Уильямс заявила о своем возвращении на турнире в Вашингтоне. Там она выиграла матч первого круга против соотечественницы Пэйтон Стернс, став самой старшей теннисисткой за последние 21 год, которая одержала победу на уровне WTA.

Перед стартом в Нью-Йорке Уильямс призналась, что каждый её выход на корт воспринимается как особое событие:

“Это чрезвычайно прекрасно – возвращаться на корт снова. Это никогда не надоедает, а наоборот, становится ещё интереснее”, – сказала семикратная чемпионка турниров серии Grand Slam.

Американка подчеркнула, что возвращение на корт для неё – это прежде всего счастье от возможности делать любимое дело:

“Я люблю свою работу. И именно в этом моё счастье. Я думаю, что всегда буду играть в теннис. Это в моей ДНК. Неважно, сейчас или через 30 лет. Теннис всегда будет оставаться одной из важнейших частей моей жизни”, – сказала Винус.

Сейчас Винус Уильямс занимает 580-е место в мировом рейтинге. В первом круге домашнего «мэйджора», она сыграет против чешки Каролины Муховой и станет самой старшей участницей одиночной сетки турнира за последние 44 года. Последний раз она выступала на турнире Grand Slam именно на US Open 2023, где уступила в первом круге.



btu.org.ua