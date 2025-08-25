Ла Лига. Реал Овьедо – Реал Мадрид 0:3. Обзор матча

В первом тайме "сливочные" зажали хозяев на их половине поля и нанесли 17 ударов, реализовав всего один момент. Несмотря на существенное игровое преимущество, минимальный счет оставался почти до завершения основного времени, но гости решили не полагаться на единственный забитый мяч.

Астурийцы проиграли во второй раз кряду и еще не отмечались после возвращения в Примеру. 30 августа команда будет принимать еще один "королевский клуб" – "Сосьедад". Подопечные Хаби Алонсо присоединились к "Барселоне" и "Вильярреалу", у которых также по 6 очков. В субботу "лос бланкос" на "Бернабеу" сыграют против "Мальорки".

Ла Лига. 2-й тур

Овьедо. Эстадио Нуэво Карлос Тартьере

Реал Овьедо – Реал Мадрид 0:3

Голы: Мбаппе, 37', 83', Винисиус, 90'+3

