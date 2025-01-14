Australian Open. Кис продлила свою беспрогрышную серию, Паолини уверенно выиграла стартовый матч

В женской сетке австралийского “мэйджора” завершились матчи первого круга



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Мэдисон Кис (США, 19) – Энн Ли (США) 6:4, 7:5

Вероника Кудерметова (-) – Оливия Гадецки (Австралия) 6:1, 6:1

Кэти Бултер (Великобритания, 22) – Ребекка Марино (Канада) 6:4, 3:6, 7:5

Рената Сарасуа (Мексика) – Тэйлор Таунсенд (США) 6:7(6), 6:1, 6:2

Жасмин Паолини (Италия, 4) – Вэй Сыцзя (Китай) 6:0, 6:4

Онс Жабер (Тунис) – Ангелина Калинина (Украина) 6:3, 6:3

Камила Осорио (Колумбия) – Мария Саккари (Греция, 31) 6:4, 6:7(4), 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, 24) – Элина Аванесян (-) 4:6, 7:5, 6:2

Ван Яфань (Китай) – Анна Бондар (Венгрия) 3:6, 6:3, 6:4

Дарья Касаткина (-, 9) – Виктория Томова (Болгария) 6:1, 6:3

Мэдисон Кис выиграла шестой матч подряд. Напомним, что перед выступлением в Мельбурне американка стала чемпионкой на турнире WTA 500 в Аделаиде. В следующем круге Кис встретится с Еленой-Габриэлой Русе, которая пробилась в основу через квалификацию.

Рената Сарасуа во второй раз играет в основной сетке Australian Open и одержала свою первую победу. За место в третьем круге мексиканская теннисистка поспорит с Жасмин Паолини. Для неё это будет четвёртый матч против соперницы из топ-5 рейтинга.

Камила Осорио впервые за три матча против Марии Саккари смогла одержать победу. Колумбийка выиграла восьмой матч в карьере против теннисистки из топ-30. Дальше Осорио попробует впервые выйти в третий круг Australian Open в противостоянии с Онс Жабер, которой уступила в четырёх предыдущих встречах, и три из них состоялись на уровне Grand Slam.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua