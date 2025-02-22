Восьмая ракетка мира в паре: “В современном мире тенниса ты либо хорош в одиночке, либо ты игрок второго сорта”

Восьмая ракетка мира в парном разряде итальянец Андреа Вавассори написал эмоциональный пост в социальных сетях в ответ на мнение американца Райли Опелки, который на днях заявил, что парный теннис нужно полностью отменить, потому что его никто не смотрит.



“…Маленький ребенок из теннисной школы, смотрит финал парного разряда Grand Slam, просто влюбляется в этот спорт и решает следовать за своей мечтой – однажды стать профессиональным парным теннисистом. Его ждет невероятное путешествие: годы страданий, радости, боли, побед и поражений. Но также возможность путешествовать по всему миру с напарником – другом – и разделять с ним все эти эмоции.

И что, теперь мы должны считать его неудачником? Потому что – по ряду невероятных причин – именно так это выглядит сейчас, и это ужасно. У тебя нет выбора, в современном мире ты либо хорош в одиночке, либо ты игрок второго сорта, тот, кто просто нашел себе запасной вариант и ничего больше.

В теннисе три дисциплины: одиночный, парный разряд и микст. И каждая из них, если ее правильно продвигать, может вдохновлять фанатов и дарить радость тем, кто за ней наблюдает. Каждая из них имеет богатую историю, длинный путь престижа и традиций. На самых престижных турнирах Grand Slam, таких как Уимблдон, мы можем увидеть доски с именами чемпионов, на которых оставили свой след великие игроки.

Каково это – увидеть однажды свое имя среди них? Разве есть мечта больше, чем эта?

Но, к сожалению, все это сейчас под угрозой, потому что бизнес, деньги и чьи-то сомнительные интересы берут верх.

Парный теннис – это уникальная дисциплина, командный спорт в мире, ориентированном на индивидуальность. Он может привести тебя к олимпийской медали, к победе в Кубке Дэвиса за свою страну, к титулу Grand Slam.

Что должен сказать тренер юному теннисисту, которому не везет в одиночке, который страдает, но при этом великолепно играет в парах?

Парный и смешанный разряды – это зрелищные, увлекательные, сверхконкурентные дисциплины, которые должны продвигаться иначе, подчеркивая индивидуальность игроков, их навыки, их стиль. На самом деле в современном теннисе специализация в парах сделала парных игроков даже более конкурентоспособными, чем одиночников.

Я абсолютно убежден – особенно в наше время – что ничто не может привлечь интерес, если это не продвигается правильно. Мы видим, как новые виды спорта, такие как пиклбол и падел, получают огромную популярность. Они не могут сравниться с теннисом по престижу и истории, но получают внимание спонсоров и телеканалов, потому что за их продвижением стоит большая работа и инвестиции.

С парным теннисом этого не происходит – и это стыдно.

В прошлом году Мате Павич и Сара Эррани, две легенды нашего спорта, собрали карьерный «Золотой Шлем», выиграв все четыре турнира «мэйджора» и Олимпийское золото. И почти никто об этом не говорил. Никто не отдал им должного уважения, никто не устроил им достойного празднования.

Если мы действительно хотим что-то изменить, нам нужна страсть, нам нужно держаться вместе и работать сообща, потому что многое можно сделать, чтобы изменить это отношение и вернуть парному теннису его значимость.

Но главный вопрос — действительно ли этого хотят?”, – написал итальянский теннисист.

Отметим, что в последние недели парные игроки сильно критикуют решение организаторов Открытого чемпионата США полностью изменить формат турнира в миксте, сделав его практически выставочным. Сам Вавассори, вместе с Сарой Эррани, в прошлом году выиграл US Open в смешанном парном разряде.

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