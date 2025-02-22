Валенсия – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Валенсия" борется за выход из зоны вылета. Со спасительным 17-м местом одинаковое количество очков, но хуже разница забитых-пропущенных. Хозяева набрали хорошую форму и даже после разгрома "Барселоны" набирают очки.

"Атлетико" же идёт наравне с лидерами, но дважды в прошлых матчах оступился. Ничья с "Реалом" и "Сельтой", причём в меньшинстве. Два балла отделяют команду Симеоне от первого места, но нужно брать свои очки.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу 22 февраля.

4.27 3.40 1.95 Узнать больше

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча

В эфире

Смотреть матч Валенсия – Атлетико Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

www.ua-football.com