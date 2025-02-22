Валенсия – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Валенсия" борется за выход из зоны вылета. Со спасительным 17-м местом одинаковое количество очков, но хуже разница забитых-пропущенных. Хозяева набрали хорошую форму и даже после разгрома "Барселоны" набирают очки.
"Атлетико" же идёт наравне с лидерами, но дважды в прошлых матчах оступился. Ничья с "Реалом" и "Сельтой", причём в меньшинстве. Два балла отделяют команду Симеоне от первого места, но нужно брать свои очки.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу 22 февраля.
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