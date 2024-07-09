Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначении Джессики Кэмпбелл на пост помощника главного тренера «Сиэтла».

«Вроде бы нормальная вещь для НХЛ. Может, и в России когда-то придем к этому. Но надо понимать, что она там будет делать. Может, она там гимнастику делать будет. Не знаю, какую работу она там будет выполнять. Для меня это не событие, для вас — событие. Ну, вошла и вошла в тренерский штаб. Я не против женщин в хоккее, но надо понимать, что она будет делать», — цитирует Legalbet Кожевникова.

32?летняя Кэмпбелл стала первой женщиной, вошедшей в тренерский штаб команды НХЛ.

Джесика Кэмпбелл стала первой женщиной в НХЛ, занявшей пост ассистента тренера Источник: Legalbet

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