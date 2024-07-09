Уимблдон. Остапенко и Крейчикова поспорят за место в полуфинале

В женской сетке турнира в Великобритании определилась последняя четвертьфинальная пара

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующая чемпионка: Маркета Вондроушова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Елена Остапенко (Латвия, 13) – Юлия Путинцева (Казахстан) 6:2, 6:3

Барбора Крейчикова (Чехия, 31) – Даниэль Коллинс (США, 11) 7:5, 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Анна Калинская (-, 17) 6:3, 3:0 (отказ)

Элина Свитолина (Украина, 21) – Ван Синьюй (Китай) 6:2, 6:1

Елена Остапенко третий раз и впервые с 2018 года сыграет в четвертьфинале Уимблдона. Шесть лет назад латвийке удалось дойти до полуфинала. В целом для Елены это будет шестой четвертьфинал на турнирах Grand Slam.

Барбора Крейчикова впервые вышла в четвертьфинал на Уимблдоне и пятый раз на “мэйджорах”. Чешка будет бороться за свой второй полуфинал на соревнованиях этого уровне. В 2021 году она стала чемпионкой на Ролан Гаррос.

Остапенко и Крейчикова ранее встречались пять раз на уровне Тура, и в трёх матчах сильнее была представительница Латвии. Остапенко также выиграла в их предыдущем противостоянии, которое состоялось в прошлом году в финале травяного турнира WTA в Бирмингеме.

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