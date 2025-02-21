Леклер: В команде лучшая атмосфера за все годы

Неудачи Ferrari прежде часто объясняли высоким прессингом в итальянской команде, но на презентации SF-25 Шарль Леклер заявил, что ему никогда не работалось так комфортно, как при Фредерике Вассёре, а приход Лоика Серра на пост технического директора и Жерома Д’Амброзио на роль заместителя главы команды, ещё больше стабилизировали ситуацию.

Шарль Леклер: «Сейчас мы гораздо легче переживаем сложные моменты, лучше с ними справляемся. Могу с уверенностью сказать, что сейчас в команде лучшая атмосфера с тех пор, как я выступаю за Ferrari.

Я по-прежнему избегаю слишком высоких ожиданий. Я помню, как в 2019-м пришёл в Скудерию и после тестов был уверен в успехе, поскольку всё прошло хорошо, а после первой гонки оказался разочарован и пообещал себе в будущем избегать ожиданий. Сложно до начала сезона судить о конкурентоспособности, ведь мы не знаем, какого прогресса добились в Red Bull, McLaren и Mercedes. С выводами нужно подождать. Но с точки зрения менталитета сейчас мы на очень хорошем уровне, чем я очень доволен.

Мне нравится, что Лоик и Жером очень похожи на Вассёра с точки зрения проявления эмоций. Говоря с Фредом, с Жеромом, или с Лоиком, вы от всех чувствуете позитив. В большой команде это очень важно. Не все по работе говорят с Фредом, не все с Джеромом, не все с Лоиком. Но все трое они общаются со многими людьми в Ferrari. Они очень хорошо справляются с эмоциями, и в такой команде, как Ferrari, где эмоции могут быть чрезвычайно сильны, это здорово помогает».

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