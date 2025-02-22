На кону боя Паркер – Баколе будет стоять титул чемпиона. Известно, какой

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Вечером, 22 февраля, на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой вечер бокса, организованный Турки Аль-Шейхом.

Одним из главных событий вечера бокса станет противостояние новозеландца Джозефа Паркера (35-3, 23 КО) и конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе (22-1, 16 КО).

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Первоначально Паркер должен был драться против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа, однако тот снялся с боя из-за болезни. Паркер – действующий временный чемпион по версии WBO, однако он автоматически потерял бы этот титул, если бы подрался с Даниэлем.

В бою Паркер – Баколе на кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO, который как раз принадлежит Джозефу. Полноценным чемпионом мира от WBO в хевивейте является Александр Усик.

sport.ua