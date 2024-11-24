«Не знаю, как он может победить». Чемпион мира – о реванше Усика с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Обладатель титула WBO Global Джастис Хуни поделился ожиданиями от реванша между украинским боксером в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри:

«Они оба – бойцы топ-уровня. Думаю, это будет снова шахматная партия, где они будут дополнять друг друга. Но я не вижу, как Фьюри может одолеть Усика. Усик – это просто фрик. Прекрасно двигается, прекрасно сближается, наносит удары и уклоняется, не пропустив ни одного удара. В первом поединке я также поддерживал Усика. Его движения, выбор ударов, он их немало выбрасывает и сохраняет присутствие перед соперником. Он всегда на передней ноге, но может легко отойти и покинуть дистанцию атаки соперника. Он делает в ринге, что хочет».

Подписывайтесь на канал Вуса Усика в YouTube, чтобы не пропустить все о боксе!

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua