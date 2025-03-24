Усик признался, перейдет ли в новосозданную лигу от Турки Аль-Шейха

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали соглашение о создании новой организации в боксе.

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, готов ли он принять участие в новой организации.

«Могу ли я вступить в эту лигу перед завершением карьеры? Я не против, однако меня туда пока не приглашали. Но если будет такое предложение, то мы с командой обязательно это рассмотрим», – сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Аль-Шейх хочет изменить в боксе то, что было десятилетиями.

sport.ua